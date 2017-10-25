獨家》創見束家再砸近2億 吃下信義區「昇陽國寶」

2017-10-25 12:50

〔記者徐義平／台北報導〕創見束家再砸近2億，吃下一戶信義計畫區名宅「昇陽國寶」。根據內政部實價網最新揭露資訊，8月該名宅10樓以總價1億9650萬元賣給政全科技開發股份有限公司，進一步對照商業司資訊，該公司負責人為束崇政，正是創見資訊總經理，近幾年創見束家積極吃下該名宅產權，推估累積在該名宅砸下超過10億元，吃下7、13、14樓整層，以及2樓一戶，若再加計甫買進的10樓，推估已經持有該名宅將近4成產權。

近年吃下近4成產權 具都更效益

根據地籍資料，目前創見束家持有該名宅的戶別，包括以合誠投資名義持有的2樓1戶；樹民投資、政全科技持有7樓各1戶；以及以萬全投資、荃灣科技分別持有的13、14樓樓中樓各一戶，8月則又以政全科技名義砸下近2億元買進10樓其中一戶，房地產業者推估，該名宅屋齡將近30年，除可當為家族收藏外，也因坐落信義計畫區燙金地段，具有都更重建效益。

除持續吃下名宅產權外，創見束家在2015年11月，也砸下22億餘元買進北市內湖區潭美段，約1503.7坪，拆算每坪土地單價約147.4萬元。

對照地籍資料，該土地坐落北市金豐街、金莊路口的角地，買家是萬安科技股份有限公司，董事長為束崇裕，董事、監察人分別為束崇政、束崇萬等人，正好是創見資訊的大股東。據透露，因創見在內科辦公室已不夠使用，才會再買進一塊內湖土地計畫興建廠辦。