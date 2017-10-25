北藝中心倒閉包商 理成營造3筆資產遭法拍

2017-10-25 11:56

〔記者徐義平／台北報導〕去年北藝中心爆發包商倒閉，導致一度淪為「爛尾樓」，如今該包商理成營造不單倒閉，其在台中市文心路四段持有的一層樓商辦也遭到法拍，一拍底價6500萬元，預計11月22日由台中地院執行第一次拍賣。

根據司法院法拍公告，理成營造持有的商辦坐落台中市文心路四段上的「龍族天廈」13樓，坪數約342.32坪，一拍底價為6500萬元，是由債權人台鉅鋼牆工程行以清償債務名義要求法院強制拍賣。

倒閉的理成營造負責人為衣治凡，其實來頭不小，其父親衣復恩曾是蔣中正座機的機長，後來衣復恩接手三弟衣復慶留下的亞洲化學，甚至還上市，號稱為僅次於3M的第二大膠帶生產集團。

衣治凡轉戰營建卻難抵資金壓力

衣治凡過去在社交圈頗有名氣，更與黃任中、陳履安、徐曉波等人並稱為「四公子」，並在1998年接手亞洲化學，期間創立理成營造專攻大宗營造案，並投資台茂購物中心、成立亞化光電，但卻不獲父親認同，2002年遭父親開董事會罷免，甚至之後還曾經上演爭奪經營權。最終衣治凡選擇將南崁台茂購物中心出脫，將資金全部挹注在營建業，不料，最終仍難抵資金壓力，以倒閉作收，近期資產更陸續遭到法拍。

根據寬頻房訊調查，目前理成營造計有3筆資產落入法拍，除台中市商辦外，還有桃園市南崁區商辦「環球世貿大樓」18樓，面積約394.84坪，預計11月1日執行二拍，底價約5720萬元，高雄市前金區約34.79坪的園道用地，預計明天執行二拍，底價710.4萬元。

寬頻房訊表示，台中文心路沿線多商辦，樓高且密集，屬於早期發展的4期重劃區。目前捷運G6站周邊屋齡20年商辦大樓，行情約13~15萬/坪，租金行情約400~500/坪，以「龍族天廈」此案來看，2拍後脫手可能性較大。