5大銀行9月新房貸利率1.633％ 史上次低

2017-10-23 17:33

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天公布5大銀行9月新承作購屋貸款利率連5降至1.633％，創下史上次低水準，僅次於2010年6月創下的1.616％歷史最低紀錄。

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行等5大銀行，承作房貸比重約占全體銀行的4成，常被視為房市風向球。

央行官員表示，5大銀行9月新承作房貸利率微跌，主因大部分銀行針對優質客戶推出優惠利率，而當前房市以自住為主，其實利率變動不大，利率月減僅0.005個百分點。