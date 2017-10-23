多頭氣熖虎頭蛇尾 台股小漲6.33點

美股再創新高，台股今日多頭再起，指數一度強漲逾50點，逼近前高，但午盤鴻海（2317）賣壓出籠，拖累指數往平盤靠攏，台股終場上漲6.33點，收在10735.21點，成交量約1042.78億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-23 14:03

〔記者卓怡君／台北報導〕美股再創新高，台股今日多頭再起，重啟漲勢，企圖挑戰前高10798.54點，今日台積電（2330）將舉辦30週年活動，國際大咖齊聚台北祝賀，蘋果概念股與電子股獲得買盤點火，指數一度強漲逾50點，逼近前高，但午盤鴻海（2317）賣壓出籠，拖累指數往平盤靠攏，台股終場上漲6.33點，收在10735.21點，成交量約1042.78億元。

今日蘋果概念股表現不俗，GIS-KY（6456）一馬當先，接獲蘋果天線軟板轉單的嘉聯益（6153）再創波段新高，盤中一度亮燈漲停，臻鼎-KY（4958）在蘋果新機推升下，全年業績上看千億元，股價急拉；IC設計族群火力十足，創意（3443）大漲重回300元大關，聯發科（2454）傳出獲得阿里巴巴訂單，今日強勢表態，至於連接器族群同樣強強滾，良維（6290）受惠美系客戶智慧喇叭上市，加上無線充電板隨新手機上市，營收連3個月創新高，今日再創波段新高。

鴻海因市場擔心iPhone X良率瓶頸，早盤企圖挑戰季線反壓，但賣壓沈重，盤中翻黑，收盤大跌2.23%，大立光（3008）今日股價開高後走低，表現亦相對弱勢。

富蘭克林華美投信表示，歐、美、中等重要經濟區域製造業採購經理人指數皆呈上揚，近期對全球經濟展望仍樂觀看待，而美國股市也因經濟數據佳而屢創新高，台股除有機會受惠於蘋果新機拉貨進入高峰外，外資持續偏多操作也是正面因素，短線或有干擾，但不影響題材多頭走勢，看好指數還可創高。