華南銀被美盯上 顧立雄︰國銀海外分行須落實法遵

2017-10-23 09:55

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄今天赴立法院備詢。對於華南紐約分行因法遵問題遭美方金融署盯上，他強調，個案無法透露太多細節，但會全面要求國銀海外分行，必須重視這個問題，嚴格落實法遵。

立法院財委會今天邀請顧立雄進行業務會報。華南銀上週傳出，其紐約分行未通過美國紐約金融署（NYDFS）金檢，恐繼去年兆豐銀行，遭到美方裁罰。

對此，顧立雄表示，華南銀全程都有向金管會通報，包括：美方檢查的相關情況，及要求缺失改善的時程等，我們已經全程掌握，但美方是當地主管機關，我們必須予以尊重，在其公布結果之前，沒辦法揭露太多訊息。

顧立雄指出，金管會已經針對所有國內銀行在美國有分行，請他們隨時通報狀況，至今為止，除了去年的兆豐及現在的華南銀，其它國銀沒有類似這樣子的檢查、及要求缺失改善的情況。

針對華南銀部分，顧立雄表示，這不是單純只有法遵的問題，尤其在其它地區國家分行的法遵建置，是一個重點，當然現在大家涉及到洗錢防制跟資安，所以，這部分，金管會要請國內銀行在海外有分行的都要重視這部分。

顧立雄也強調，因為海外有各地監理法令，本國銀行到每個國家，都要符合當地的監理法令，華南銀已經提出缺失相關改善計畫，我們也希望他們能夠得到美方的肯定，也會持續督促國銀改善。