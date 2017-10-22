中研院報告批評民粹式立法 謝金河：很多院士是鼓動者

2017-10-22 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河今（22）日晚間在臉書上發文，表達對「台灣經濟競爭與成長策略政策建議」與廖俊智掌理中研院的看法。

謝金河在文章中表示，中研院近期提出「台灣經濟競爭與成長策略政策建議」，這份報告指出台灣的法律是民粹式法案，法規缺乏彈性，環評超過300天，不符世界競爭。又說台灣對中國過度緊張，兩岸關係僵固，結論是台灣在法律，環保及兩岸僵局，台灣經濟恐怕會陷入黑暗10年。

謝金河直言，這份中研院的報告批評台灣充滿民粹式立法，其實很多院士都是民粹的鼓動者。

謝金河指出，報告中提出3點看法，流於常識，因為這3點看法早就充斥台灣各個輿論媒體，連他也常常在說。

謝金河建議中研院的學者，可以多做一些理論模型，結果會更具說服力。謝金河舉例：「中研院所說環評300天，阻礙經濟競爭力。中央研究院可以更有氣魄一點，比較全球環評審查制度，每個國家環評審查到底多少天？台灣的制度該如何改？」

今天中央研究院長廖俊智在出席2017年永續科學國際研討會中致詞表示，台灣缺乏自信與願景，廖俊智呼籲台灣應往前看，看得遠，勇敢提出願景。

謝金河說：「很好，這是中研院經歷了浩鼎風暴，重建信心的一大步。」謝金河最後也表示，廖俊智掌理中央研究院也許可以更有企圖心，讓中研院成為台灣政策前瞻的探照燈。