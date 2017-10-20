天氣影響LNG船進港 大潭電廠5、6號機組降載

中油台中天然氣接收站LNG船進出港口受天候影響，為謹慎保留儲氣，台電大潭5、6號機組今降載到25％左右。中油表示，台中接收站目前存量仍可供應，也可從永安接收站轉供。圖為中油永安接收站景觀。（記者黃佩君攝）

2017-10-20 11:26

〔記者黃佩君／台北報導〕本週海象不佳，影響中油台中天然氣接收站LNG（液化天然氣）船進出港口，為謹慎保留儲氣，台電大潭5、6號機組今降載到25％左右，但今日天氣涼爽，預估最高用電僅3080萬瓩，亮出黃燈，不影響供電。中油表示，目前台中天然氣接收站儲槽儲量仍有6萬噸，僅是因船隻進港延遲，與台電協調若用電量較少，電廠發電是否可作調整；若今下午天氣轉好，LNG船可望進港作業。

今大潭5、6號機組分別降載到25％、27％，但因天氣涼爽，天然氣調度較少，3、4號機組也僅發電55％左右。台電發言人林德福表示，受到海象影響，LNG船無法靠岸，台電緊急配合把大潭機組降載，現在大潭以全盤性處理降低天然氣使用量。

林德福也說，目前調動其他機組來補足供電，今天天氣涼爽、溫度較低，備轉容量率可以維持在黃燈，明後天又是週末用電量減少，預計船隻會在22或23日進港。

中油則表示，因天氣情況較差，LNG船無法進入台中接收站卸貨，考量到天氣較為涼爽且希望謹慎維持儲槽存量，透過例行平台與台電協調電廠發電是否可做調整，先行調度大潭以外的電廠，台電也表示可以執行。

中油也表示，LNG船預定17日進港，目前已在海上待命，目前正在觀察今天下午天氣是否轉好，若能轉好，則船隻則可正常進港作業。若天氣轉熱機組需升載，中油也表示台中接收站目前存量仍可供應，也可從永安接收站轉供。