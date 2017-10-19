台積電：7奈米製程領先業界 將帶動明年營運成長

圓代工廠台積電（2330）今天舉行法說會，財務長何麗梅指出，台積電7奈米明年上半年量產，領先全球業界。（記者洪友芳攝）

2017-10-19 17:31

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工廠台積電（2330）今天舉行法說會，財務長何麗梅指出，今年資本支出將達108億美元，創歷史新高，7成支用在10與7奈米製程，她預告，台積電7奈米明年上半年量產，領先全球業界，因技術好與客戶多，屆時將會有50個客戶設計定案，其中有一半是HPC（高效能運算）產品，也是帶動明年營運成長的主要製程。

何麗梅表示，今年資本支出將達108億美元，這是歷年來新高，未來幾年資本支出也都會超過100億美元，約年營收比重的30%到35%。今年資本支出7成支用在建置10與7奈米製程。

共同執行長劉德音與魏哲家談到台積電先進製程進展，指出7奈米明年上半年量產，7+奈米預計2018年設計定案（tape out），2019年量產，估較7奈米會提升速度10％，5奈米接著2019年上半年風險試產，量產落在2020年，EUV將首導入用在7+奈米製程，5奈米也會跟進採用。

魏哲家表示，10奈米製程占台積電第三季營收比已達1成，主要客戶已應用在新手機，第四季營收占比將快速提高，跟外資分析師預估的25%差不多，10奈米製程占今年全年晶圓營收也將達10％。12FFC奈米製程預計明年量產，使用在GPU、FPGA與RF等晶片上。

何麗梅會後補充，台積電7奈米領先全球業界，因技術好與客戶多，屆時將會有50個客戶設計定案，其中有一半是HPC（高效能運算）產品。