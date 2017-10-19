為能源發聲 永鑫能源邀張惠妹代言

2017-10-19 09:51

〔記者張慧雯／台北報導〕為能源發聲！永鑫能源表示，將由亞洲天后張惠妹代言，大力推廣綠色能源，此舉不但能拉近太陽能與民眾的距離，也是成為業界第一個邀請知名藝人代言推廣產業的先趨。

永鑫能源創辦人兼董事長湯孟翰指出，永鑫能源成長快速，接下來有全台最大水上型案場-桃園石門埤塘（14MW）以及全台最大掩埋場案場-台中文山掩埋場（6MW）即將開工，已穩居太陽能B2B系統設計營造商領先地位、穩定發展。

為配合政府政策、能源局「陽光屋頂百萬座」等計劃，預計明年開拓B2C市場，透過日本嚴謹的品質及大型案場開發的經驗，用「一站式」服務的專長，投入住家屋頂型開發的行例。

創辦人兼董事譚宇軒指出，因應品牌發展策略，期待能找到關心台灣這片土地、形象正面並具影響力的藝人，來傳達綠色能源能為土地帶來的新價值與新希望；素有太陽之女稱號的張惠妹，因長期關注台灣公共議題、有著陽光般的正面形象及溫暖歌聲、同時熱愛這片土地，成為最佳代言人選。

由於雙方對「賦予荒廢土地新生命、創造能源新價值」具有共識，因此一拍即合，促成這次太陽能產業與藝人跨界合作的創舉，期盼引起國人對再生能源的重視，拉近與民眾與綠能的距離，同時對太陽能發電有更進一步的了解。