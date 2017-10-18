新創法規調適平台今上線 馬上有業者上門求助

2017-10-18 20:58

〔記者陳梅英／台北報導〕為協助新創業者釐清法規適用疑義，國發會宣布「新創法規調適平台」今日正式上線，新創業者若有相關法規調適問題或相關建言，在平台提出，國發會將邀請新創業者與相關機關召開工作會議，並於會議後的10個工作天內具體回覆法規適用結果，降低業者面臨灰色地帶的不確定性，增加投資意願。

國發會主任委員陳美伶於就任後推動10大工作重點，即以成立新創法規調適平台為首要工作項目。新創法規調適平台18日甫上線，就有業者上門求助。

國發會參事林志憲指出，該名業者推出的產品「NFC智慧指環」，在戒指上結合悠遊卡感應，可用於結帳或出入捷運閘口，但超商付款受限於金管會規定窒礙難行，因此在平台上尋求協助，國發會已約好業者以及主管機關11月初開會，希望能儘快幫業者解決問題。

林志憲指出，數位化時代帶動許多新商業模式興起，挑戰傳統法規，也讓新創業者經營面臨相當大不確定性，過去面對這類問題多是個案或是個別議題方式處理，緩不濟急，需要有單一窗口，協助新創業者與相關部會溝通，釐清營運模式是否抵觸現行法規，降低法規適用不確定性。

另外，共享單車oBike議題先前也引起許多討論，林志憲說，oBike在台經營雖然不需經過特許，但諸如營業稅怎麼課、亂停車要罰誰等，衝擊許多現有法規與政府單位職權，國發會將擔任協調角色，下周邀請交通部與業者當面溝通。