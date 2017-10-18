太陽能光電展開幕 蔡英文：重建綠能環保產業制度與基礎建設

2017-10-18 11:49

〔記者張慧雯／台北報導〕由中華民國對外貿易發展協會及SEMI（國際半導體產業協會）共同主辦「PV Taiwan台灣國際太陽光電展」2017年邁入第11屆，今（18）日至20日在台北南港展覽館一館展出，共徵集10國145家廠商參展，使用450個攤位，規模較往年大幅成長14.7%。

太陽能大廠茂迪（6244）、友達（2409）、元晶（6443）、碩禾（3691）、新日光（3576）、綠能（3519）等大廠也都共襄盛舉。

今日總統蔡英文特別親臨會場，她表示，這次包括太陽能光電展、台灣國際空氣淨化暨環境衛生展、台灣灣綠色產業展一起辦，顯示台灣在綠能環保科技產業的決心，期待未來繼續推廣屋頂型太陽能、且釋出不利耕作的土地，要把產業欠缺的制度與基礎建設做起來，全力讓2025年綠能發電量達到預計的目標。

綠能表示，此次展區以高效VPC認證的綠能「高效輕量模組」為主體，規劃「生態綠能」生活應用系列，藉由整合光電建築與長照住宅概念、水面發電系統、公園發電蓄水系統、農業發電系統，與母公司大同集團（2371）及子公司同昱模組，合作爭取國內外太陽能系統應用商機，支持台灣2025年太陽能裝置量20GW政策目標。

元晶也指出，攤位除展示太陽能發電的各種新技術及新型模組外，更進一步揭示發電及儲能設施之整合運用概念，並於現場陳列兩台電動車，顯示由綠能驅動車輛之未來趨勢。

此外，元晶新型模組部份除展示VPC與新版IEC雙認證高效太陽能單晶模組外，也展示創新技術的太陽能模組，如黑硅、雙面發電、抗鹽害等新型模組，值得一提的是使用杜邦新材料開發可以抗鹽害的模組。