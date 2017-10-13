按讚數50萬臉書夯店逃漏稅 遭補稅加罰千萬

2017-10-13 21:01

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台北國稅局表示，日前查獲一家常以網路直播銷售的知名臉書（Facebook）服飾店家，年營業額逾6000萬元，卻嚴重短漏營業稅，累計近3年短漏報銷售額破億，最終遭補稅加罰1000多萬元，後續還將遭追繳營所稅及店主個人綜所稅，僥倖逃漏稅後果不輕。

國稅局官員指出，最早是接獲民眾檢舉，透過臉書粉絲團向一服飾夯店購物，觀察該店家銷售狀況很好，營業額應不低，但卻未開立發票，因此注意到該店。經查發現，該店經營者為五分埔商圈知名服飾業者，除有實體店面，也利用臉書粉絲團在網路銷售，並常開網路直播，與消費者互動良好，按讚人數高達50萬。

官員表示，最初店家解釋，沒開發票的原因是月銷售額未達20萬元門檻，屬於小規模營業人，免開發票，採查定課稅。但國稅局認為以其網路人氣，銷售額應比其宣稱得更高，因此進一步調查其金流資訊。

據悉，在稅局尚未完整掌握店家確切銷售情形前，店家有主動補報部分稅款，但金額微小；國稅局人員認為有異，仍進一步透過超商貨到付款管道，掌握整體金流、物流及資訊流，發現銷售額遠高於店家所聲稱，光2015年一年，短漏報銷售額就高達6000萬多元，近3年累積短漏報銷售額破億。

官員指出，最終除了以銷售額的5％對該店家補徵營業稅，由於該店家未在限期內補繳，因此又對其處以所漏稅額1.5倍重罰，近3年連補帶罰金額約1000多萬元。目前，也正在調查店家短漏報的營所稅以及店主個人綜所稅，這部分同樣會補稅加罰。

台北國稅局表示，隨行動科技蓬勃發展，不少店家會透過社交和即時通訊軟體銷售貨物、勞務（如遊戲點數、住宿券等非實體商品），只要平均月銷售額達「貨物8萬、勞務4萬」門檻，就要辦理營業稅稅籍登記，若月平均銷售額達20萬，還要開立統一發票。

官員呼籲，網路店家不要心存僥倖，現在大多民眾都有索取發票的意識，對網路商店的檢舉案件相當多，國稅局也已將網路銷售列為查核重點。同時，即使是採貨到付款模式，看似沒有留下金流紀錄，但國稅局透過物流、資訊流一樣可掌握，查核工具多樣，提醒還是要誠實納稅，以免得不償失。