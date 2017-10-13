和平電廠無預警破管 下週供電恐亮紅燈

2017-10-13 16:49

〔記者黃佩君／台北報導〕民營和平電廠二號機今發生破管，所幸「颱風救電」，即使減少64.86萬瓩電力，風雨帶來的涼爽天氣仍讓用電尖峰降至3226.5萬瓩，備轉容量率上升至6.48%，亮出供電黃燈。但和平電廠表示目前尚未確定破管狀況，估計最快下週二才能修復，若天氣炎熱，16日恐將亮出供電紅燈。

台電表示，和平電廠二號機今發生破管，目前解聯，將減供64.86萬瓩電力，占供電能力約1.87%。台電今備轉容量率原估5%的「供電警戒」橘燈，但因颱風前夕風雨帶來涼意，用電大幅減低，今最高用電量出現在上午11時25分、為3226.5萬瓩，備轉率也拉高到6.48%，回到黃燈。

台電也表示，目前和平電廠估計破管將於下週二上午修復。由於台電之前估計週一備轉容量為154.3萬瓩，扣掉和平機組供電，將降到90萬瓩以下，亮出「供電警戒」紅燈。

不過台電表示，依氣象局預估，週一仍有下雨情況，氣溫應仍較低，尖峰由3450萬瓩降到3400萬瓩；根據估計，供電燈號仍為橘燈，備轉率在2.7%左右。台電表示，目前週一尚未把和平供電納入，週二的話要視修復及氣溫而定。

由於已進入10月，台電機組陸續進入歲修及檢修，今天有包括興達電廠2、4號機檢修，大潭1號機、通霄4號機部分檢修，興達1號機歲修。民營電廠也有海湖電廠1號檢修，新桃1號機部分歲修。