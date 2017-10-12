COACH宣布改名 股價大跌網友看衰

美國精品業者Coach在11日宣布，今年10月將集團名稱從「Coach, Inc.」改為「Tapestry, Inc.」。（法新社資料照）

2017-10-12 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國精品業者Coach在11日宣布，今年10月將集團名稱從「Coach, Inc.」改為「Tapestry, Inc.」，美國紐約證券交易所使用代碼也從現在的「COH」改為「TPR」。Coach今日股價大跌2.83%至38.87美元。

綜合媒體報導，執行長路易斯（Victor Luis）11日表示，現在企業正處於再造的關鍵時刻，更名為「Tapestry」（織錦畫）是一個美好的隱喻，體現集團蘊含創意、工藝、原創及包容的意涵。

面臨手提包精品的需求下滑，Coach從2015年以5.74億美元收購鞋類品牌Stuart Weitzman，又在今年5月以24億美元買下Kate Spade & Company。路易斯說，「Coach已從單品牌專門零售商，進化成擁有多品牌的集團。」

Coach的改名似乎不受到市場投資人喜愛，11日Coach股價收盤大跌2.83%至38.87美元。還有網友在推特上吐槽，指Coach的新名稱竟然與美國歌手卡洛爾·金（Carole King）的知名專輯名稱《掛毯》（Tapestry）同名，「實在太糟糕了！」