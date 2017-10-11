立院初審過 1999年前出廠大貨車報廢換新減稅5萬

財委會今審議貨物稅條例及海關進口稅則修正草案。（記者吳佳蓉攝）

2017-10-11 13:16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財委會今初審通過多項與綠能、環保相關租稅優惠，包括提供車齡18年以上老舊大貨車「報廢換新」減徵5萬貨物稅優惠，以改善空污；同時，為扶持國內太陽能產業發展，也祭出太陽能板用玻璃貨物稅5年免徵優惠，並對生產太陽能模組專用接線盒、矽膠、封裝材或玻璃，免徵進口關稅。

財政部表示，為幫助汰換一、二期老舊柴油大貨車，改善空氣污染，今日財委會初審通過，凡1999年6月30日以前出廠的3.5公噸以上大貨車，報廢並且購買新車、完成新領牌照登記，便可享新車貨物稅減徵5萬元優惠，減徵期限由條文三讀通過、經總統公布生效，截止至2019年12月31日止。

財政部指出，除貨物稅減徵優惠外，針對老舊柴油大貨車，環保署同樣也提供每輛5~40萬報廢補助，雙管齊下，希望促使8萬輛老舊貨車報廢並換新；估計立即稅損約4000多萬，但應可靠後續新車銷售貨物稅來彌平。

在太陽能板用玻璃部分，財政部表示，由於國內生產不易，製作太陽能模組必備的玻璃，大多得由國外進口，進口後須課徵10％貨物稅；考量要扶持產業發展，因此祭出免稅優惠，但條件是廠商必須承諾不轉售或移作他用，並須取得主管機關用途證明文件。

至於免稅期限，財政部指出，將由條文於立院三讀通過，後經總統公布生效後起算，期限以5年為限。預估貨物稅稅損約為1942多萬元，營業稅97萬，總計2039萬，但後續可帶動相關稅收增加2226萬元，一增一減，稅收可淨增187萬元；同時，預估在減徵優惠激勵下，太陽光電裝置容量將可增加1GW（10億瓦）。

另一方向，今日財委會也同步初審通過「海關進口稅則修正草案」，對生產太陽能模組專用的接線盒、矽膠、封裝材料、玻璃與光波導材料，給予免徵關稅優惠，進一步強化國內太陽光電產業供應鏈， 預估每年稅損約2521萬元。