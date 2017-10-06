SWIFT交易系統遭駭 遠銀：損失低於50萬美元

2017-10-06 20:45

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東銀行晚間公告，內部電腦遭病毒駭客入侵，導致SWIFT （Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，環球金融電信協會）交易受影響，但已檢測並刪除病毒，並向司法機構報案，可能損失金額低於50萬美元（約新台幣1500萬元）。

遠銀指出，該行是在昨日（5）上午對帳時，發現前日交易出現異常，許多原本不存在的交易出現，經查發現電腦遭病毒入侵，因此進行緊急處理，遭轉出的款項已陸續追回，預估損失金額小於50萬美元。

遠銀指出，該行資訊部門於察覺異常後，立即會同趨勢科技、微軟等專家盤查，刪除遭惡意植入之病毒程序及後門程式，並加強阻絕、防禦等資安處置。

遠銀強調，事件發生之後，遠東商銀主動通報金管會，並向法務部調查局通報疑似洗錢交易，另前往刑事警察局報案，請求國際刑警組織及SWIFT Alliance介入協助調查，SWIFT系統轉帳憑證遭駭所產生的不實跨境交易，絕大多數並未得逞。

由於事件發生後，外傳遠銀遭逢上億元重大損失，遠東商銀因此晚間發布重大訊息說明，強調營運一切正常，包括存款、匯款、轉帳以及ATM等交易一切正常運作，並未受到任何影響。客戶也無損失或個人資料外洩等情事產生。

但為何封閉的系統會遭病毒入侵？遠銀表示將儘速查明，目前已將網路切斷，並將強固SWFIT交易內控機制，委託第三方專業資安管理與技術顧問公司，全盤檢視現行網路防禦，強固防火牆及入侵偵測系統等資安設備，以保障資訊系統安全。