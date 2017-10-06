中磊第三季營收破百億元 創歷史新高

2017-10-06 16:36

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）9月份營收37.1億元，較去年同期營收31.6億元，大幅成長逾17%，再創單月營收新高紀錄。值得注意的是，中磊第三季單季營收達105.2億元，較上季營收93億元，季增率13%、年成長率11%，首次單季營收破百億元。

中磊累計前三季營收281.5億元，相較去年同期營收275.6億元，年增率2%。單月、單季暨前三季累計營收皆創下公司歷史新猷，表現亮麗。

中磊表示，隨著高畫質影音串流、巨量資料等新興應用蓬勃發展，加速頻寬需求邁入兆位元（Gigabit）新紀元，客戶訂單狀況良好。公司主力產品如：光纖接取設備、Cable DOCSIS 3.x、整合型IAD產品、商用網通設備及低功耗廣域網路（LPWA）解決方案等出貨暢旺，推升營運再攀高峰，電信市佔率持續提升。

展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度。面對5G通訊新紀元來臨，中磊持續深耕下世代網路通訊及AI人工智慧等技術領域，領先推出高附加價值產品如：小型基地台、物聯網、車聯網、智慧能源管理、智能醫療等新興應用。

除了技術領域之創新突破，中磊也展現進軍國際化的企圖心，不僅加速拓展全球版圖、延攬國際人才；更積極參與國際電信通訊展，包括9月份的WCIT世界資訊科技大展及5G國際高峰會，以及10月即將登場的BBWF世界寬頻論壇等，強化與電信客戶的技術交流。預期在新市場、新客戶、新產品的挹注下，營運成長可期。