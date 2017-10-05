9月外匯存底4472.21億美元 續創新高

2017-10-05 20:58

〔記者盧冠誠／台北報導〕雖然外資9月淨匯出23億美元，但受到投資運用收益入帳帶動，中央銀行今天公布9月底外匯存底為4472.21億美元，連續6個月上揚，並續創歷史新高。

央行官員表示，9月外匯存底月增7.95億美元，主因孳息入帳，而央行持有的外匯存底，每月都會有固定孳息，有時候多、有時候少；至於9月主要非美貨幣則是升貶互見，整體來看，美元指數單月上漲0.44％。

央行官員指出，我國外匯存底操作首重安全性及流動性，於這兩個前提下，再致力提升收益性。

值得注意的是，受到外資9月賣超台股620億元，且加權指數單月跌幅1.91％、終結月線連9紅影響，上月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額，共折計3759億美元、約當外匯存底84％，金額及比重也結束連續8個月上揚走勢，月減各122億美元、3個百分點。

國際金融情勢方面，央行官員說，觀察美國聯邦資金利率期貨顯示，市場預期12月美國聯準會（Fed）升息機率約70％，相較9月上旬還不到30％，現已大幅提升；此外，Fed本月啟動縮減資產負債表，內部也會持續關注。

鄰近國家8月外匯存底方面，南韓增加10億美元至3750億美元，中國、日本分別為3兆915億美元、1兆2042億美元，月增各108億美元、67億美元。