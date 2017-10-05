台積電二奈米廠 管碧玲促經部助高雄爭取

2017-10-05 14:33

〔記者黃佩君／台北報導〕台積電三奈米廠日前確定落腳南科，高雄爭取落空，高市長陳菊日前表示「有些小小失望」。民進黨立委管碧玲表示，高雄爭取失利，是因經部提出台積三奈米廠的空汙抵用量計畫非常瑣碎，而向她承諾將把興達電廠改成燃氣以創造大量抵用量的規劃，卻未讓台積電知道，她「氣在心裡，非常非常遺憾」。她並要求經部全力協助，爭取台積下階段在高雄設廠。經濟部長沈榮津則表示，會檢討改進，希望能把整個生態鏈留下來。

經濟部今赴立院經委會進行業務報告。管碧玲表示，台積電三奈米廠最終未能落腳高雄，與高屏空汙總量管制有關，經濟部沒有很積極的幫助高雄。

她強調，經濟部提出台積電空汙抵用量的配套，並非用她所提出的將興達燃煤機組換成燃氣，創造出大量空汙抵用量，而是採用「協助50座燃油鍋爐改成天然氣」、「汰換664輛老舊柴油貨車」等瑣碎方案，她批評「就是一些有的沒有的，（經部）沒有真心的來幫助高雄嘛。」

管碧玲也說，經濟部曾向她承諾將把興達電廠燃煤機組改為燃氣，「一年一組、三年三組」，即可以解決台積設廠空汙抵換的問題，她詢問經濟部是否有把此方案轉給台積電，經濟部則回應表示「沒有」。她強調「氣在心裡，非常非常遺憾」，沈榮津則表示會檢討改進。

管碧玲也強調，三奈米廠已成定局，但二奈米是下個階段，經濟部需傾全力讓它留在台灣、幫助在高雄設廠。管碧玲說，高雄過去承受經濟發展重擔，因此才需設下空汙總量管制，但又因此遇到招商引資的困難，「台積電是活生生的例子，弄一個鐵柵門讓人家不要來」，她強調希望經濟部踐行興達機組改燃氣承諾，「希望下一階段你們不要重蹈覆徹」。

沈榮津對此表示後續將檢討改進，台電董事長朱文成則說，由於2025年能源目標仍有30%發電來自燃煤，目前僅有深澳電廠規劃為新的燃煤電廠，「還是要保留一些燒煤的，政策也不是完全改成天然氣」。