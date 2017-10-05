顧立雄：哪有一個國家 稅制長期獨厚外國人

2017-10-05 13:00

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院長賴清德今天中午與民進黨立委討論稅制改革。金管會主委顧立雄在立院財委會備詢指出，目前內外資之股利所得課稅差距非常大，這樣的稅制是扭曲的，「哪有一個國家，稅制長期獨厚外國人」，他並表態，支持股利所得課稅的「乙案」。

顧立雄今天出席立院財委會專題報告並備詢。立委賴士葆質詢指出，假外資的問題有多嚴重，金管會統計數字有多少？顧立雄回答，這沒有辦法有一個數字，形式上只能從銀行的OBU（國際金融業務分行）帳戶去看，雖然有台籍的人士擔任企業負責人或重要經營階層，但難以直接判斷是假外資。

賴士葆表示，根據他的了解，目前的外資當中，應該約有20％是假外資，但顧立雄直言，這應該不是一個正確數字。

針對假外資議題，顧立雄會後受訪表示，根據外資法人投資相關認定，只要公司設立在國外，就是外國法人，至於有多少投資人規避，當然沒辦法講出一個數字。

不過，顧立雄直言，這涉及內外資的股利所得差距問題，試想，兩邊有這麼大的差距，在「利之驅使」下，投資人自然想到外國設公司，可以享受到比較好的稅負，從長期來看，國家這樣的稅制，會鼓勵這樣狀況發生，「我認為是不對的、要被導正」。

「哪有一個國家，稅制是長期獨厚外國人！」顧立雄批評，如果有人認為，分離課稅不行，「好啊，你要怎麼解決，要有一個良方來解決啊」，他指出，分離課稅並不是台灣獨創。

顧立雄並表態、支持稅改的乙案，也就是二擇一，按26％稅率分開計稅，或每一申報戶可抵減8萬元，擇優計稅；他表示，其中一案抵減稅額是課8.5％、扣抵上限8萬元，這對適用20％以下課稅稅負者，比較有幫忙。