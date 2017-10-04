曾來台談合作 前英特爾執行長歐德寧辭世

英特爾公司前執行長歐德寧於2日辭世，享壽66歲。（資料照 記者葉志明攝）

2017-10-04 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕晶片大廠英特爾（Intel）於美國時間3日宣布，公司前執行長歐德寧（Paul Otellini）於2日在睡夢中辭世，享壽66歲。

歐德寧於1974年加入英特爾，歷任業務、行銷與晶片架構等不同職務，也曾擔任過周邊零組件事業總經理，以及英特爾共同創辦人葛洛夫（Andrew Grove）的幕僚長。2005年他接任英特爾執行長，不但是英特爾公司第一位擁有MBA學位的執行長，也是首位非理工背景，又沒有博士學位的執行長。

身為舊金山本地人的歐德寧，曾拿過舊金山大學經濟學學位及加州大學柏克萊分校的MBA，在以科學與工程為主流的英特爾內可算是個異數。在2014年出刊的《遠見》雜誌專訪中，台積電（2330）董事長張忠謀就曾經提過歐德寧的背景，「現在有很多世界級的科技公司，CEO都不是工程出身，即使是工程出身，也不見得是他們的專長。比方Intel的歐德寧，就是財務出身。」

值得一提的是，歐德寧於2004年擔任英特爾總裁暨營運長時，曾來台與中華電信（2412）簽署數位家庭合作備忘錄（MOU），當時他曾盛讚台灣寬頻普及率將近5成，而且硬體廠商製造生產的各項數位家庭裝置，也領先全球同業，軟體及內容廠商亦支援數位家庭標準規格。