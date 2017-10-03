國銀中國分行獲利回穩 前八月盈餘23億元

圖為北京金融大街。（記者王孟倫攝）

2017-10-03 21:11

〔記者王孟倫／台北報導〕從2014年下半年開始，本國銀行在中國分行獲利就呈現大幅衰退，甚至有單月出現虧損，不過，在金管會要求風險控管下，中國分行的授信品質改善、呆帳準備提列減少，使得今年前八月獲利達23.1億元，遠遠高於去年同期的4.7億元。

金管會今天公布本國銀行最新稅前盈餘狀況，今年累計前8月稅前盈餘2201.5億元，較去年同期成長2.7%;若依照此趨勢，國銀今年全年整體獲利可望能繼續超過3千億元。

在各獲利來源單位方面，今年前八月國內總分行的稅前盈餘為1446.9億元、OBU（國際金融業務分行）為524.4億元、海外分行為207億元、中國分行為23.1億元。

其中，在中國分行部分，雖然佔整體國銀獲利的百分之一，但今年前八月的獲利年增率高達394.3%，等於足足比去年增加快四倍。

對此，金管會表示，國銀中國分行的獲利表現回穩成長，主要受惠於相關資產品質轉佳、呆帳提存的費用減少，進而推升國銀中國分行獲利表現。

像是去年三、四月間，國內驚傳有五家公股銀行、遭到中國福斯特集團倒帳，這使得國銀放款更趨謹慎，加上金管會要求強化風控管理，有助於中國分行之獲利回穩。