瑞銀：明年經濟成長 看總預算執行率

2017-10-03 16:45

〔記者羅倩宜／台北報導〕瑞士銀行（UBS）投資研究部門經濟學家曾立表示，行政院在9月下旬公布2018年中央政府總預算，超支幅度僅占GDP的0.5％，較前幾年低，預算編列相對保守。他認為，今年台灣經濟成長，將大幅仰賴預算執行率；與其計較編列多少預算，不如充分執行，更有意義。瑞銀預估，今明兩年國內GDP增幅各為2.2％。

預估今、明年GDP增幅2.2％

瑞銀指出，明年預估中央政府總收入為1.897兆元，總支出為1.992兆元，超支940億元，占GDP僅0.5％，這比2012～2016的0.9％～1.4％都低。若再加上前瞻基礎建設的第一期特別預算，明年度赤字約為GDP的1％，僅與過去兩年的0.9％持平，並不算多。

曾立認為，明年GDP成長動能，很大程度仰賴政府預算的執行。若從這個角度來看，過去從2012年到2016年，預算執行率都偏低，例如2016年，原訂赤字占GDP的0.9％，執行後僅占0.3％。馬執政的2015年更是如此，原訂赤字占GDP的0.9％，執行後僅占0.1％。「如果明年中央能確實執行預算，對經濟成長幫助不小。」

瑞銀預估今（2017）年台灣經濟成長率2.2％，明年成長率從原估的 2.0％調升至2.2％，主要是前瞻等預算支持，另外，美日中等大國的GDP增幅也都上修，對出口導向的台灣有利。