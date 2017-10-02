10/2重要財經新聞一覽

2017-10-02 09:37

自由時報財經︰怕三星掐喉 iPhone X寧願慢慢來

iPhone8及Plus銷售不如預期，蘋果概念股近來烏雲罩頂，期盼十週年紀念機種的iPhone X快登場。調研機構最新分析，iPhone X恐有兩大原因是想快也快不了，一是受制於3D感測器等部分零組件良率不佳，二是iPhone X的OLED（有機發光二極體）面板由蘋果最大競爭對手三星獨家供應，在第二供應鏈尚無法穩定供貨制衡前，蘋果不敢貿然讓三星掐住命脈、全數採用OLED面板，最快要到後年才會全面轉進OLED。

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蘋果日報財經︰薪資所得列舉成本 擬修法放寬

為配合大法官釋憲《所得稅法》中薪資所得只能採定額扣除違憲，財政部將所得稅改革委外研究，上周首度進行會議，與會的會計師建議薪資所得列舉不應有限額，否則恐有違憲問題，但也有會計師提議用「固定比率」的方式給予列舉成本限額，才能符合量能課稅原則。

工商時報財經︰3龍頭力拱Type-C錢景旺

主導全球USB介面標準的通用序列匯流排開發者論壇（USB-IF）正式公布新一代USB 3.2規範及標準，除了傳輸頻寬倍增至每秒20Gb，Type-C亦將成為未來新標準唯一連接埠介面。在蘋果、英特爾、微軟等三龍頭全面力拱下，Type-C連接埠在USB 3.2規格之後將會在高速傳輸介面市場「一統江湖」。

中國時報財經︰北松菸 南駁二 文創基地有成

台灣近年扶植文創產業，為設計人才提供平台，台北「松山文創園區」去年成立松菸創作者工廠，引進18家青創品牌，結合創意發想、手作等空間，提供工作者一條龍式的協助；南台灣的高雄「駁二藝術特區」，也打造共創基地，協助新創人才，面對市場的網狀支援系統，2處均經營有成，堪稱南北兩大文創據點。

經濟日報財經︰台積攻車用 訂單大爆滿

市場傳出，台積電來自英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等汽車和工控晶片大廠的訂單需求強勁，塞滿南科14A廠的20萬片產能。法人認為，將帶旺台積電第4季營運。

星島日報財經︰澳博彩收入增16% 黃金周料丁財兩旺

澳門8月份經歷颱風「天鴿」吹襲後，9月份的博彩收入按年仍升16.1%至213.62億澳門元，略勝市場預期，並連續第14個月錄得按年升幅；與此同時，中國展開連續8天的「十‧一」國慶超級黃金周假期，賭場人士預期旅客因8月份的颱風押後行程至10月，相信已累積不少消費及購買力，對「十‧一」黃金周的酒店房價和中場博彩收入均有刺激作用。