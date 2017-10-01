菲律賓形象展大賺17億 菲版貝克漢吸睛

外貿協會於菲律賓馬尼拉「新南向台灣形象展」相關活動中，安排「菲律賓貝克漢」職籃球星Doug Kramer（右）到場。（記者黃佩君攝）

2017-10-01 18:04

〔記者黃佩君／台北報導〕外貿協會舉辦新南向台灣形象展，第三站菲律賓台灣形象展今於馬尼拉SMX會展中心落幕，貿協表示促成6500萬美元商機（約19億台幣），3天展期共吸引3.6萬人次參觀。菲國對台綠能、電動車、醫療相關產品極富興趣，現場甚至舉辦「試管嬰兒回娘家」交流會，而周邊活動「台灣精品體驗活動專區」，找來形象俊美的「菲律賓貝克漢」職籃球星Mr. Doug Kramer 到場，粉絲擠爆會場。

貿協表示，菲律賓近年對綠能科技產品反應熱絡，東元此次為菲國量身打造的五人座電動摩托車，成為展場大亮點，三天展期就有50組買主洽詢。此外生產水上太陽能的旭東公司，展出微電網系統的大同公司及微型逆變器領導廠商達方電子，也與多家通路商洽談中。

且台灣醫療實力世界知名，本次成果最為豐碩的產業是醫療服務及相關器材。「台灣骨王」展示的全球第一支MR混合實境智慧骨科手術眼鏡，已與11家潛在醫療器材代理商及醫院洽商合作方式。高雄小港醫院主推台灣長照完善系統與溫馨服務，首日即吸引超過15家潛力合作夥伴洽談。

牙床製造商光宇醫療儀器現場接獲5台訂單，並表示年底前預估會有3到4個貨櫃的量能出口至菲。而茂盛醫院前已成功協助菲國夫婦培養500位試管嬰兒，並於展覽期間辦理「試管嬰兒回娘家」交流會，已有多組菲國夫婦將計劃赴台旅遊兼醫療檢查。

本次特別設置台灣原住民專區，原民族產業生活館參展業者也表示，原住民文創商品在菲接受度意外相當高。而台灣經貿網精選102項產品展出，吸引東南亞最大電商Lazada菲律賓站點前來接洽，當地美妝評論雜誌代表短時間內亦兩度造訪。而菲律賓最大的百貨零售集團SM則欲透過「Taiwantrade.com」找尋優質的家電及家用手工具。

此外展期為週末，且展區位於菲國消費精華區，周邊配合活動也引起菲人熱潮。貿協於鄰近的亞洲最大購物中心Mall of Asia設置「台灣精品體驗活動專區」，展出80件台灣運動休閒產品。包括菲律賓國球。現場安排「菲律賓貝克漢」職籃球星Doug Kramer 到場，湧入超過2千名粉絲擠爆會場。

貿協表示，繼菲律賓後，最後一場形象展將於11月9日在馬來西亞吉隆坡登場，持續協助廠商拓銷新南向市場。