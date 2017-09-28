川普公布稅改計畫 企業稅35％大幅降至20％

川普公布稅改計畫，大幅調降了企業稅，從目前的35%降為20%，並將個人的標準免稅額增加了1倍。（美聯社）

2017-09-28 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕備受矚目的川普稅改計劃27日公布框架，新的計劃大幅調降了企業稅，從目前的35%降為20%，並將個人的標準免稅額增加了1倍，川普希望藉此造福中產階級，並帶動海外資金回流，但專家認為，這項為了加速經濟成長的改革卻伴隨著極大風險。

川普稅改計劃將企業稅從目前的35%降為20%，比全球平均值22.5%還要低，雖然遠低於川普競選時承諾的15%，不過仍大幅調降許多。小企業等商業實體（pass-through businesses）的最高稅率限制在25%，也比原來的39.6%大幅下降。

個人方面，稅改計劃將個人標準免稅額增加到12000美元，幾乎是原來6350美元的兩倍，夫妻合併報稅，標準免稅額也提高至24000美元。另外新稅制也大幅提高撫養子女抵稅額。

美國上一次的重大稅改，是在1986年雷根總統任內，當時成功帶動美國經濟增長。川普想再次推動減稅、振興經濟，並強調這是美國歷史上最大規模的稅改。並認為，現行稅務體系是美國經濟復原的巨大障礙，美國經濟本可比以前任何時候都好，現在將移除這個障礙，創建人民期待的稅制體系。

不過，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）估計，這些減稅措施只是為美國人口0.02%的富人減稅2690億美元，最終仍將使美國財政赤字增加「5兆到7兆美元」。