指標豪宅最新實價 相較高點修正約1成

2017-09-27 17:04

〔記者徐義平／台北報導〕又有豪宅成交實價紀錄，相較高點修正幅度15％以內。根據最新一波的北市實價揭露紀錄，指標豪宅「文華苑」、「天鑄」均有最新實價揭露紀錄，其中前者雖然已跌出每坪單價200萬豪宅俱樂部，但連續3筆揭露單價均站穩每坪180萬元，顯見成交價已經築底，相較高點時，修正幅度約1成。

指標豪宅找到短期支撐價位

根據最新的實價資料顯示，6月「文華苑」5樓有實價揭露紀錄，總價約5.14億元，坪數約338.8坪，拆算每坪單價約181.7萬元，累積連續3筆交易單價，維持在每坪180萬元以上，對照景氣高峰時曾經有每坪205.4萬元的高價紀錄，修正幅度約1成，不過，連續3筆成交在每坪180萬元以上，房價逐步找到短期修正後的支撐價位。

此外，天母的指標豪宅案「華固天鑄」也有實價揭露紀錄，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該豪宅屬於超高樓層豪宅，高低樓層每坪價差甚至高達60萬元，若只比較類似樓層預售與近期的實價資料則可發現，「華固天鑄」普遍房價修正幅度約在11％~15％，似乎和台北市整體房價表現相去不遠。

短期價格修正 吸引買盤進駐

根據歷次實價揭露資料顯示，該豪宅預售時，9樓實價揭露每坪約149.2萬元，成屋後銷售，7樓每坪成交單價約127.6萬元，修正幅度約15.4％；預售時，21樓每坪成交單價約171.8萬元，7月成屋銷售實，每坪成交單價約149.9萬元，修正約12.8％；再進一步對照高樓層成屋與預售時的價格落差，預售時，29樓每坪成交單價約178.3萬元，近期成屋銷售後，28樓每坪成交單價158萬元，修正約11.2％。

曾敬德表示，觀察兩大指標豪宅的價格表現，即便價格經歷一番修正，但修正幅度並未持續擴大，比較正面的是短期內價格修正後，反而吸引買盤進駐，有利於修正後的房價找到短期的支撐點。