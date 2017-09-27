台銀狗年精鑄銀幣鍍金版來了！ 早鳥價1888元

〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「戊戌狗年精鑄生肖銀幣鍍金版」今天正式開賣，每枚售價1980元，台銀表示，為回饋客戶，10月底前可享早鳥優惠價1888元。
台銀表示，戊戌狗年精鑄生肖銀幣為鍍金版生肖系列銀幣的第11枚，限量5萬枚，由台銀、土地銀行、台企銀、華南銀行、玉山銀行、瑞興銀行、郵局等機構同步發售。
另，台銀今年也再推出「台銀金鑽條塊狗年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），含金成色999.9，限量5000條，買賣價參考台銀網站新台幣計價的黃金牌價。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「戊戌狗年精鑄生肖銀幣鍍金版」今天正式開賣，每枚售價1980元，台銀表示，為回饋客戶，10月底前可享早鳥優惠價1888元。
台銀表示，戊戌狗年精鑄生肖銀幣為鍍金版生肖系列銀幣的第11枚，限量5萬枚，由台銀、土地銀行、台企銀、華南銀行、玉山銀行、瑞興銀行、郵局等機構同步發售。
另，台銀今年也再推出「台銀金鑽條塊狗年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），含金成色999.9，限量5000條，買賣價參考台銀網站新台幣計價的黃金牌價。