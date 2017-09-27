為何狠砸330億買宏達電團隊？ Google收購內幕曝光...

2017-09-27 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕Google上週宣布以11億美元（約新台幣330億元）買下替Google代工手機的宏達電研發團隊，週刊報導分析為何Google願意用高於宏達電82.15億元股本4倍的代價買下2200多位宏達電員工，竟與美國總統川普政策有關係，也有外資圈分析師點出關鍵，「能做出一支跟蘋果iPhone抗衡的手機，是Google一直想做到的事。」

《鏡週刊》報導，Google為了對抗蘋果、亞馬遜兩對手，最近兩年積極布局硬體設計，不過成效不彰，且由於川普反移民政策衝擊，讓Google不得不來台設立研發基地，加上王雪紅決心衝VR，加速雙方交易案完成。有業界人士透露，自從川普當選之後，美國反移民政策成形，雖然Google等矽谷大廠極力反對，仍無法阻擋，因此Google願意以人均1500萬元的重本買下宏達電研發團隊，這是以金錢換取時間的做法。

報導提到，宏達電董事長王雪紅能成功說服Google，除了雙方10年來的合作，Google也知道要建立自已的直屬部隊，最快方式就是直接跟王雪紅買，有知情人士分析，此舉等於一次擁有對抗蘋果和亞馬遜的直屬部隊，不用再看三星、華為臉色，是王雪紅能說服Google砸錢主因。

另外報導指出，王雪紅對於發展VR有決心，此次順利從Google手中拿回330億元，可以讓宏達電擁有繼續再戰VR的資本，不過宏達電的員工們卻是忐忑不安，許多人擔心是否能拿到聘書，也有人質疑「雖然目前內部謠傳，去Google的員工可以比在宏達電多拿50萬元的年薪，但沒拿到正式聘書之前，誰也不敢相信。」