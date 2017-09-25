華邦電高雄投資案金額3350億 比鴻海美國投資案還大

華邦電正式宣布投資南科高雄園區，左起為華邦電董事長焦佑鈞、高雄市長陳菊、科技部長陳良基。（記者葛祐豪攝）

2017-09-25 18:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕半導體DRAM大廠華邦電子，今天正式宣布將在路竹的南科高雄園區，設立12吋晶圓廠，總投資金額高達3350億元，比鴻海美國投資案3050億元還大。

高雄市長陳菊、科技部長陳良基、華邦電董事長焦佑鈞，今天下午4點於高市府，正式宣布啟動此一投資案。

科技部強調，這是繼台積電5000億元的5奈米、3奈米製程後，最大的半導體廠投資案，尤其近期鴻海集團宣佈在美國威斯康辛州投資100億美元（約3000億元台幣），為台灣產業投下震撼彈，華邦電於大廠出走傳聞甚囂塵上時，做出規模超越鴻海的進駐高雄決策，更有重大意義。

陳菊強調，雖然新加坡祭出許多優惠條件，爭取華邦電前往設廠，但華邦電綜合考量後，最後仍選擇深耕台灣、投資高雄，預計共可創造超過2500名就業機會，讓高雄半導體上中下游產業聚落更為完整。

陳菊感謝華邦電對高雄有信心，也感謝科技部促成華邦電投資高雄。據了解，這也是高雄電子業有史以來最大規模的單一投資案。

華邦電董事長焦佑鈞強調，將在南科高雄園區25公頃土地上設廠，15年內投資3350億元，預計明年第2季底動土，2020年量產，總共需求2500名高階人才。