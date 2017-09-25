廣召128位研發替代役 工研院祭跨領域、國際化與AI等三大利器

2017-09-25 11:04

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院預計107年將廣召128位研發替代役，以提供跨領域學習環境、國際級視野、AI人工智慧培訓計畫等多元學習管道為訴求，號召對科技創新、技術發明與創業夢想的研發替代役菁英加入工研院。

工研院表示，預計從本月26日起，總共將舉行六場研發替代役徵才說明會，包括9月26日的清華大學、10月2日的中山大學、10月5日的交通大學、10月6日的成功大學、10月16日的中興大學、10月17日的台灣大學，現場將由工研院內的研發替代役的學長們親自說明工研院的優勢與環境特色，歡迎有興趣的學子踴躍參加。

針對83年次（含）之後出生的役男，工研院也提供了「先卡位再當兵」的專案，具創新研發能力的碩博士畢業生，當兵前可以先行報到，到職期間若接獲入伍通知，可辦理留停，退伍後再復職。

工研院指出，內部除了規畫完整的多元學習環境以外，也提供人才完善的生活後援，使員工能專心研發工作，無後顧之憂，包括「工作悠活」、「家庭樂活」、「健康快活」三個層面。

在「工作悠活」方面，工研院依新進、安胎及育兒、生病、公務出國、進修等不同期間的需求，設計出多元且優於法令規定的給假方案。「家庭樂活」面則設置哺乳室、托嬰中心、幼兒園及附設安親班，讓員工子女從0至12歲皆能得到妥善照顧；針對單身同仁開發「男女拉拉對」交友平台，已促成多對工研佳偶。多功能運動健身場館「悠活館」，鼓勵員工下班後健身；員工餐廳部分提供低卡、低膽固醇的健康餐飲，關心工研人的健康。

工研院人力處處長何大安表示，現在產業變化快速，解決問題不再只能靠單一專長，跨領域的思維與工作能力早已是趨勢；例如蘋果電腦創辦人Steve Jobs本身就是跨領域的代表，年輕時是電腦組裝工程師，後來接觸到設計，並根據工作需求學習市場經營，同時扮演偉大的創新家、發明家、創業家與設計師等多重角色，讓公司橫跨電腦、軟體、音樂、手機不同領域，顛覆世界模式。

何大安指出，相對於一般強調專業分工的企業，工研院有非常廣泛的跨領域學習機會；研究領域橫跨生醫醫材、綠能環境、資訊通訊、材料化工、機械系統與電子光電，並具備技術服務、產業服務功能，以及育成與創業等資源。替代役進入工研院後，不僅可在既有專長持續鑽研，更透過院內特有開放式創新系統平台與其他領域專家共事，洞悉產業需求，實踐科技創新、技術發明，與自己當老闆的創業夢想。