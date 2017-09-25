台股淪投機盤？ 謝金河：馬英九追求歷史定位導致

謝金河認為，台股進入質變與量變的階段，影響此關鍵轉捩點的人就是前總統馬英九（圖右）。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-25 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）在今天出刊的《工商時報》表示，萬點台股已由「資金盤」變成「投機盤」，財信傳媒董事長謝金河對此說法認為，台股進入質變與量變的階段，影響此關鍵轉捩點的人就是前總統馬英九！

謝金河上午在臉書表示，台股進入質變與量變的階段，關鍵轉捩點從2012到2014年起，「馬英九總統為了追求他的歷史定位，和一群不了解資本市場運作的領導班子，訂出了一套圖利外資，獵殺本國投資人的遊戲規則，造成今天台股外資獨大，內資敗逃的現象。」

他以打籃球形容稅制影響股市，「外資拿到球，栽判都沒有吹犯規，本國人拿到球就吹哨子，這個球賽誰會贏？不問可知。」他也強調，現在新的稅改內容出爐，至少內外資差距縮小很多，這兩個月內資逐漸回流，這時內資不會跑去為漲了很久的外資股抬轎。他舉例，像最近外資殺鴻海，股價立即從122.5元跌至106.5元。

謝金河建議，內資回流一定會去找過去幾年來沒有漲、被外資忽略、具成長性、價值被低估的個股，台股已正式進入質變與量變的時代，過去失去台股數千點大機會的本國投資人必須好好努力作足功課。