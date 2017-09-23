焦佑鈞：華邦電在竹科出生長大 對台灣有信心

2017-09-23 12:34

〔記者洪友芳／台中報導〕記憶體大廠華邦電（2344）暨子公司新唐科技今天在台中逢甲大學舉行運動會，逢華邦電成立30週年，活動以「飛躍三十‧突破競界」為主題，董事長焦佑鈞表示，華邦電在科學園區出生長大，科學園區就像華邦電的家，最熟悉不過，新的十二吋廠因此決定落腳路竹，希望15年內可以把廠填滿，他也強調，對台灣政府仍持續保持信心。

焦佑鈞說，他本來準備一份正式演講稿要在運動會開場致詞，但看到由員工組區隊的熱情活力表演，他認為講完恐會太冷場，臨時脫稿改幽默地說，如果員工的家人問華邦電或新唐在做甚麼？他希望員工不要回答家人太技術的問題，簡單說反而清楚明白，他提供參考答案，在逢甲找好吃好玩或贏得獎杯回家，用邏輯思考就像會新唐做的邏輯IC產品，帶著美好回憶回家看，用的是華邦電的記憶體產品，他也期望員工在華邦與新唐大家庭永遠幸福快樂。

華邦電與子公司新唐科技運動會並舉辦各項田徑比賽與競技活動，員工分六個區隊，參與短跑、大隊接力與樂活3千公尺等徑賽，並穿插力拔山河、躲避球、人體手足球等趣味活動；現場也設有舞台表演，親子特區、棒球打擊城堡等運動特區，華邦電希望透過各式適合闔家參與與寓教於樂的活動，促進員工互動與眷屬同樂。

華邦電今年成立30年，員工數暨眷屬4千人；成立9年的新唐員工暨眷屬約700人，合計4700人參加聯合運動會。

  • 華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

    華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

  • 記憶體大廠華邦電暨子公司新唐科技今天在台中逢甲大學舉行運動會。（記者洪友芳攝）

    記憶體大廠華邦電暨子公司新唐科技今天在台中逢甲大學舉行運動會。（記者洪友芳攝）

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