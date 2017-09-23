焦佑鈞：華邦電在竹科出生長大 對台灣有信心

2017-09-23 12:34

〔記者洪友芳／台中報導〕記憶體大廠華邦電（2344）暨子公司新唐科技今天在台中逢甲大學舉行運動會，逢華邦電成立30週年，活動以「飛躍三十‧突破競界」為主題，董事長焦佑鈞表示，華邦電在科學園區出生長大，科學園區就像華邦電的家，最熟悉不過，新的十二吋廠因此決定落腳路竹，希望15年內可以把廠填滿，他也強調，對台灣政府仍持續保持信心。

焦佑鈞說，他本來準備一份正式演講稿要在運動會開場致詞，但看到由員工組區隊的熱情活力表演，他認為講完恐會太冷場，臨時脫稿改幽默地說，如果員工的家人問華邦電或新唐在做甚麼？他希望員工不要回答家人太技術的問題，簡單說反而清楚明白，他提供參考答案，在逢甲找好吃好玩或贏得獎杯回家，用邏輯思考就像會新唐做的邏輯IC產品，帶著美好回憶回家看，用的是華邦電的記憶體產品，他也期望員工在華邦與新唐大家庭永遠幸福快樂。

華邦電與子公司新唐科技運動會並舉辦各項田徑比賽與競技活動，員工分六個區隊，參與短跑、大隊接力與樂活3千公尺等徑賽，並穿插力拔山河、躲避球、人體手足球等趣味活動；現場也設有舞台表演，親子特區、棒球打擊城堡等運動特區，華邦電希望透過各式適合闔家參與與寓教於樂的活動，促進員工互動與眷屬同樂。

華邦電今年成立30年，員工數暨眷屬4千人；成立9年的新唐員工暨眷屬約700人，合計4700人參加聯合運動會。