打敗星港交易所 期交所勇奪FOW亞洲最大獎  

2017-09-21 20:30

〔記者羅倩宜／台北報導〕新內閣就位，拚經濟擺第一，國內資本市場也傳出捷報。台灣期貨交易所今（21日）晚奪下全球衍生性商品指標機構FOW（期貨與選擇權期刊）的亞洲最大獎，打敗共同入圍的香港交易所（HKEx）及新加坡交易所（SGX），獲頒最大獎項「年度交易所」。期交所董事長劉連煜在領獎時向外資高喊：「歡迎大家來參與台灣活力無窮的資本市場。」

期交所今年6月剛獲得亞洲銀行家雜誌《The Asian Banker》「年度金融衍生性商品交易所」獎項，今晚再拿下第二座國際大獎。打敗期貨交易歷史更悠久的香港及新加坡，劉連煜直說，「得來不易！」

FOW評選委員表示，期交所勝出原因，除了台灣期貨市場維持一定規模外，2016年也有多項創新與突破，特別是在新商品開發及國際合作方面。另外，近期上線的夜盤交易、第5代交易系統也都相當出色。經綜合評選亞洲各大交易所後，決定今年頒給台灣。

以新商品開發為例，香港交易所的人民幣匯率期貨雖然更早，但台灣期交所後來居上，商品更多元，涵蓋港、台離岸美元兌人民幣匯率指標（CNH與CNT）；而香港僅包含CNH。

另外，期交所也是全球最早推出人民幣選擇權的交易所（2016年6月27日），之後新加坡及香港才跟進，分別在半年後（2016年12月5日）及約9個月後推出（2017年3月20日）。

期交所表示，比起股市，台灣期貨市場相對年輕，1998年7月才上市第一項商品「大台指」，迄今發展約20年。近年衍生性商品備受重視，期貨市場也大幅成長。過去3年，不論股市淡旺，國內期貨交易量每年均守住2億口大關，其中，交易量最大的台指選擇權，更排名全球前5大。

期貨商說，過去投資人要避險台股，只能跑去新加坡買賣摩台指，但近年國內大小台指的交易量，早就超越摩台指，去年是新加坡的兩倍以上。

今年5月夜盤上線後，國內期貨交易更加熱絡，夜盤日均量從5月上線時的3.7萬口、到8月份已達12萬口，夜盤占日盤比重在8月份達11.83％。

「FOW與全球投資人」總部位於英國倫敦，成立超過30年，是全球衍生商品的指標機構。今晚的FOW亞洲資本市場獎項，由全球衍生性商品專業人士組成委員會進行評選，「年度交易所」是最大獎項。