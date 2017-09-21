王雪紅：與Google合作 是為台灣帶來投資

宏達電HTC董事長兼執行長王雪紅與Google硬體資深副總裁RickOsterloh，共同宣布簽訂11億美元合作協議。（記者黃耀徵攝）

2017-09-21 12:08

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC董事長兼執行長王雪紅與Google硬體資深副總裁RickOsterloh，今（21）日共同宣布簽訂11億美元合作協議。王雪紅表示，非常興奮、高興的一天。

王雪紅指出，宏達電做品牌時，全世界都驚豔、引以為好的手機，二年前與Google合作做pixel手機時，就設立Power by HTC團隊，與google一起成為創新研發的團隊，做出讓全世界更好的手機，今日的合作，是為台灣帶來投資。

宏達電HTC和Google共同宣布簽署協議。根據該協議，Google延攬原參與打造GooglePixel手機的HTC成員加入Google，此外，HTC也將其智慧財產權非專屬授權予Google使用。就此次交易，HTC將收到11億美元、約台幣330億元之交易價金。

宏達電財務長沈道邦說，宏達電手機部門研發人員約有4000人，Google延攬打造GooglePixel手機的PowerbyHTC人員後，宏達電手機研發人員仍將有2000人，目前正積極準備下一代旗艦手機，同時，HTC將持續構建虛擬實境生態系統，發展VIVE版圖，並繼續投入物聯網、擴增實境和人工智慧等各項領域的創新。