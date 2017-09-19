工具機展德國登場 貿協VR秀台智慧製造

外貿協會於德國歐洲工具機展期間，舉辦台灣智慧製造VR記者會，與會來賓以虛擬實境方式，感受台灣智慧製造最新技術。（外貿協會提供）

2017-09-19 22:20

〔記者黃佩君／台北報導〕全球最大的工具機展「歐洲工具機展」（EMO）昨於德國漢諾威盛大登場，外貿協會今天舉辦「台灣智慧製造VR記者會」，以VR方式向國際秀出台灣智慧製造實力，國際採購商及媒體以虛擬實境方式感受包括友嘉、永進、上銀等台灣智慧製造廠商的最新技術呈現，吸引國際媒體報導。

呼應EMO展，貿協也在當地舉辦記者會，邀請台灣工具機暨零組件廠商以「智慧製造」為題發表創新智慧方案，將台灣智慧機械、航太等級五軸加工機等推向國際。

貿協表示，本次記者會採用嶄新手法將台智慧製造廠商友嘉、永進、東台、徠通、上銀、亞太菁英、高聖及亞崴等發展的最新技術以VR形式呈現，當場邀請與會者沉浸於虛擬實境中，親身感受台灣智慧製造實力。

貿協也表示，除VR呈現外，後續也針對目前智慧製造、航太蓬勃發展、近年電動車興起以及德國與歐洲市場佈局等議題，邀請台灣產業代表進行座談。

外貿協會葉明水秘書長表示，台灣是全球工具機第5大出口國，而今年全球景氣復甦力道強勁，揮別去年低迷情況，1到8月工具機累計出口金額已達21.2億美元，成長高達14.3%，業界普遍看好今年出口暢旺。

駐德國代表謝志偉也指出，德國是台灣工具機相當重要的市場，今年更一舉躍升為第3大出口國，今年到8月底出口達8億5138萬美元，成長達21.2%。謝志偉也說，今年EMO展台灣為第三大參展國，超過180家廠商參加，德國市場對於台灣廠商之重要性不言而喻，

而展覽期間貿協也設置服務攤位，明日也將首度於EMO展首度辦理台灣之夜，於德國最著名的古蹟之一「海恩豪森王家花園」舉辦，邀請台廠及其重要買主出席，促進台德工具機產業交流。

EMO歐洲工具機展自1975年開始，每2年舉辦一次，由德國工具機製造公會（VDW）主辦，今年有來自45國超過2200家參展商參加，規模是美國芝加哥工具機展（IMTS）的兩倍，今年參展廠商創新參展紀錄。台灣工具機廠及零組件業踴躍參加，今年共有東台、程泰、友嘉、上銀、台中精機、永進、大立等187家廠商報名參展，創歷史新高。