第三天然氣接收站桃園卡關 中油擬改到台北港

2017-09-19 20:10

〔記者黃佩君／台北報導〕為大潭電廠供應天然氣的中油「第三天然氣接收站」，原定在桃園觀塘興建，但因當地發現保育類生物環評卡關。中油代董事長楊偉甫今表示，將環評與替代方案將「雙管齊下」，若環評來不及，未來也有可能移到台北港等地興建。

大潭電廠為2025年天然氣供電主力，而中油原定在觀塘興建的第三接收站時程，則為大潭電廠是否能如期上路關鍵。不過因當地因有藻礁，且疑似發現一級保育類生物「柴山多杯孔珊瑚」，在環評小組會議上被要求補件；中油雖於九月初補件，但若十月未能召開環評大會，恐難趕上2022年大潭電廠如期供電目標。

過去中油曾多次表示觀塘是唯一可興建地點，且任何替代方案都將延遲。不過今經濟部次長、中油代理董事長楊偉甫則表示不同態度，強調目前雙管齊下，已在考慮替代地點，這也是中油首次表態「轉彎」。

楊偉甫說，因發現柴山多杯孔珊瑚，目前此案狀況較複雜，今已進行現勘，需等待結果再判斷作法。他也說，目前法律對一級保育類生物規範相當嚴格，若無足夠證據及資訊，恐在法律上很難檢討，一定會受影響；因此中油也在評估替代方案可行性，預計下週有結果。

楊偉甫也說，目前環評仍繼續進行，但中油也在找替代方案，把過去做過的可行性方案重新檢討，可能移到台北港、林口、台中。他也強調，每個方案都有優缺點，時程上因要重新做環評，若技術可行，接下來要看時間是否允許。