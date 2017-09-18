一檔基金成立62年創紀錄 經理人看好歐股

2017-09-18 21:45

〔記者廖千瑩／台北報導〕富蘭克林坦伯頓成長基金經理人諾曼．波斯瑪（Norman J. Boersma）今來台召開記者會時表示，自2009年以來全球股市的多頭格局已長達8年，儘管評價面已不像過去那麼便宜，但美、歐央行的貨幣正常化過程仍將透過預期管理及循序漸進的步伐，有利支撐全球股市多頭格局。

一檔基金成立迄今62年聽起來多麼不容易。該基金即為富蘭克林坦伯頓成長基金，這檔基金也是集團在1954年由首任操盤人坦伯頓爵士提出全球化投資理念的代表作，也是國內核備102檔全球股票型基金中歷史最悠久。

波斯瑪今天來台舉辦記者會，解析在全球股市多頭已經長達8年的榮景之下投資的生存之道。波斯瑪表示，從2009年6月底以來，美國股市漲幅已經來到1.6倍，這也讓美國以外的股市如歐洲、日本及新興市場等漲幅不足50%的市場評價面更顯便宜，落後補漲氣勢足。

他也相對看好歐股前景，他認為，美國股市整體評價水準已「不便宜」，也沒有完全反映美國政治及市場風險，歐元區第2季GDP年成長2.2%，區內經濟已展現出廣泛的復甦力道、股價相對便宜及政治風險降溫，有助於歐盟未來整體性。也因此富蘭克林坦伯頓成長基金目前相對大盤MSCI AC世界指數加碼歐洲逾一成（至6月底）。