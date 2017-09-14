下半年大型標售案 高鐵局釋出17筆地 底價達77億元

2017-09-14 12:25

〔記者徐義平／台北報導〕高鐵局今公告預計標售桃園、新竹、台中及台南站等高鐵站周邊15標，合計17筆土地，預計標售土地面積達2萬3625坪，合計標售總底價高達77.07億元，房產業者指出，該標售底價將近80億元，為下半年目前較大型的土地標售案，預期標售結果可以做為房市風向球。

竹北兩標地 價格微降2.5％內

根據高鐵局公告，預計10月12日標售的高鐵站周邊土地，桃園有3筆，分別是青平段200地號，面積約1663.54坪，底價近6.05億元，每坪底價約36.36萬元；青溪段568地號，約3795.57坪，底價約14.93億餘元，每坪底價約39.34萬元；青昇段460、461地號，約1387.72坪，底價約11.01億餘元，每坪底價約79.34萬元。

新竹則有4筆，均是上半年曾標售過，卻因無人投標而流標坐收，下半年則再拿出來標售，其中兩筆價格有調降，隘興段448地號，約1521.82坪，底價近8.10億元，每坪底價約53.22萬元；隘興段628-3地號，約1063.66坪，底價近5.56億元，每坪底價約52.23萬元；分別較下半年標售底價各微幅調降約2.42％、2.47％。

至於，另兩筆則維持上半年的標售底價，分別是世興段24地號，約892.04坪，底價約7.96億餘元，每坪底價約89.26萬元；世興段26地號，約1011.87坪，底價近9.20億元，每坪底價約90.91萬元。

航空城計畫勢在必行 拉高置產信心

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，目前住宅區土地行情每坪在40到45萬元間，商業區土地每坪約80萬元左右，這次標售青平段200地號與青溪段568地號，位置屬區域邊緣，標售底價每坪從36.4到39.3萬元，商業區標售底價每坪在79.3萬元；相較往年底標價來說，較貼近市場水溫，但進場與否最為關鍵的主要原因，仍是近幾年容積獎勵限縮，因此造成建商對於標地態度也相對保守，但桃園市長鄭文燦對於航空城計畫勢在必行的決心，讓民眾信心增加不少，加上青埔許多利多陸續到位，確實能帶動置產者的信心，近一季已出現不少自住客進場看屋買屋的景象。

台中則僅有1筆，新三和19、27地號，約920.02坪，底價近2.65億元，每坪底價約28.79萬元；台南則有7筆，分別為武東段90、92、100、101、106、108、109等7筆，面積1288.57坪至2408.33坪，底價1.31億至2.63億元，每坪底價9.45萬至10.91萬元。