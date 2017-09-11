8月稅收1363億元 年增7.7％

2017-09-11 16:14

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今公布8月全國稅收1363億元，較去年同月成長7.7％，累積上半年稅收則為1兆5029億元，年增2.3％。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，與去年同期相比，單8月稅收，以綜所稅增加114億元、贈與稅增加24億元，證交稅增加21億元較多，但營業稅則減少40億元，健康福利捐減少29億元，菸酒稅減少18億元。

累積前8月稅收，則以贈與稅增加119億元，土增稅增加92億元，證交稅增加64億元，健康福利捐增加54億元較多；惟貨物稅減少56億元、營所稅減少35億元。

  • 財政部統計處副處長陳玉豐表示，8月全國稅收1363億元，年增7.7%。（記者吳佳蓉攝）

    財政部統計處副處長陳玉豐表示，8月全國稅收1363億元，年增7.7%。（記者吳佳蓉攝）

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