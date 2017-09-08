二極體廠虹揚鮭魚返鄉 9/26掛牌上市

2017-09-08 09:14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕整流二極體廠虹揚-KY（6573）在中國深耕，經營有成後回台上市掛牌，產品廣泛應用在太陽能、車用、手工具機等產業。該公司為太陽能產業前5大整流器供應商，董座方丁玉說，「證交所在開審議會時，專家問太陽能雙反政策是否影響公司營運？我說除非產業死掉，太陽能整流二極體用料、定義、規格都是我定義的。」

虹揚資本額為5.58億元，競拍後股本將增至6億元。產品主要為二極體及橋式整流器，擁有3吋及4吋晶圓產能，二極體及橋式整流器年產量超過20億支以上。太陽能利基型產品占營收4成，正在研發電動車發電機用二極體。

董事長方丁玉昨（7）日表示，公司除了研發與自製能力，最大競爭力是中國18個自建的銷售通路，不需要經過代理商直接面對終端客戶，可以就近觀察市況、服務客戶。自有品牌「HY」產品的銷售目前占整體營收的65％，35％則是為一線大廠OEM代工。

方丁玉1992年成立虹揚，熟知中國股市掛牌的規則，「連都上市條件都講好了」，但因為自己是台灣人，仍想回台籌資，對於公司經營與股價表現，「有信心能夠回報投資人」。虹揚-KY去年稅前純益1.88億元，EPS3.17元，優於前兩年度的2.06元、0.95元。上市競拍即將於今（8）日截止、於本月26日掛牌。