新經部團隊就位 沈榮津：要務是供電和產業轉型

2017-09-07 15:03

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部代部長沈榮津確定真除，加上國發會副主委龔明鑫將轉任經濟部政務次長，新經濟部團隊已儼然就定位。對上任後主要任務，沈榮津今表示已與新閣揆賴清德交換意見，供電穩定是最優先的部分，其次是產業升級轉型及前瞻計畫如何落實、解決五缺問題。而對龔明鑫可能將亞洲矽谷業務帶到經濟部，沈除表示要看政院規劃，也補充「有益的事情就一起努力」。

沈榮津表示，上任後希望能服務工商企業界，讓投資環境符合產業界的期待，引入更多投資。

外界關注優先推動政策方向，沈榮津也表示將朝幾個方向探討，供電穩定是最優先的部分，其次是產業升級轉型，以及前瞻計畫如何落實，解決台灣目前產業面對的「五缺」問題等。

而對準副閣揆施俊吉表示一例一休可能微調，沈榮津也說大方向很清楚，就是要考慮到勞工權益，但也要讓產業有彈性。他強調，在這樣的大原則之下，7大工商團體所提出來的訴求，經濟部會傳遞給勞動部參考，作為檢討依據。

外界也關心新團隊分工情形，沈榮津說，未來將麻煩龔明鑫協助產業，目前次長楊偉甫仍管理能源跟國營事業、王美花仍管理貿易。而由於楊偉甫暫代中油董座，其國營事業所監管的中油這一塊，會交由龔明鑫監督。

此外，龔明鑫原在國發會執掌的亞洲矽谷業務，也傳出將移到經濟部，並更偏重執行面，沈榮津也說是否移轉要由行政院決定，但若成真，「有益的事情就一起努力」。

而有媒體質疑龔明鑫是學者，對產業界並不熟悉。沈榮津則為其解說，表示龔明鑫過去在台經院就是智庫角色，以往的產業的研究也是經濟部所借重智庫的範疇，相信他對經濟部的業務也不陌生，對經部業務推動應有幫助。