使用行動支付 Visa調查：台灣民眾最在意安全

Visa調查，４成台灣民眾使用過行動支付，Visa台灣區總經理麻少華對台灣邁向無現金社會的目標相當樂觀。（記者李靚慧攝）

2017-09-07 12:34

〔記者李靚慧／台北報導〕今年以來，三大國際「Pay」已全數登台，根據Visa最新完成的未來支付調查，已有4成台灣民眾（40.8%）使用過行動支付，男性的比例高於女性。無論是否使用過行動支付，「安全議題」都是最關注的項目。

為了解國人使用行動支付的現況，Visa國際組織在今年（2017）4月，委託創市際市場研究顧問執行一項網路研究，共訪問1,000名20至49歲、過去曾經使用非現金支付工具的台灣民眾，完成「未來支付調查」報告。

該調查顯示，已有40.8%的台灣民眾，使用過行動支付，其中男性（45.8%）使用過行動支付者比女性（35.8%）多一成，具有行動支付使用經驗的男性，多為本身喜歡嘗試新科技，並覺得使用行動支付很新潮、輕巧方便又省時。

此外，有45.2%的受訪者認為行動付款是可靠的，當中也以男性比例較高，這類受訪者偏向信任行動支付的資訊安全系統、並且認為無現金支付相當方便。

但調查也顯示，超過半數（54.9%）的行動支付使用者，是被銀行重金砸下的專屬優惠吸引而來，另有46.8%認為行動支付輕巧方便、可以減少交易時間（39.0%）；也有其他使用者，是因為不想用現金交易（34.6%）、消費紀錄方便追蹤（34.6%），及本身喜歡嘗試新科技（31.9%）。

值得注意的是，無論是否有行動支付使用經驗，民眾均非常重視「安全議題」，比重高達50.2%；但對於有行動支付體驗的人來說，他們除了重視安全議題（34.3%），也在乎行動支付終端設備支援是否普及（25%）、使用介面是否流暢（13%）與註冊門檻高低（12.5%）。

對於此一調查結果，Visa台灣區總經理麻少華認為，對於台灣邁向無現金社會的目標相當樂觀，但也必須確保支付交易的方便及安全。