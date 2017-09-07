遇上鬼月房產信心不足 ８月北台新案呈現藍燈

碰上鬼月，房產業者信心不足，即便預售屋供給量以及成交組數提升，8月北市台新案房市風向球仍呈現藍燈。（記者徐義平攝）

2017-09-07 11:01

〔記者徐義平／台北報導〕碰上鬼月，房產業者信心不足，即便預售屋供給量以及成交組數提升，8月北市台新案房市風向球仍呈現藍燈。

根據《住展》雜誌調查北台灣新案六大指標觀察分數，其中8月預售屋推案量以及成交組數是呈現上揚，反觀新成屋供給量與廣告量則轉弱，另兩項指標來客組數與議價率則表現持平。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，8月房市買氣比預期來得稍好，未來有助於房市打底復甦，預計928檔期推案量若放大，風向球可望站回黃藍燈。

今年八月下旬遇上民俗月鬼門開，首當其衝便是成屋市場，當月成屋新增供給僅三百餘戶。反觀預售屋市場受到民俗月影響程度較小，推案量體出現反彈，8月整體預售推案金額超過300億。

民俗鬼月衝擊成屋市場較大

雖然預售屋推案量不減反增，但多數業者認為鬼月是淡季，縮減廣告支出，導致8月報紙廣告量跌至1.63萬批，較7月減少約17.3％。在各主要都會區中，以大台北地區業者的銷售信心最高，釋出的廣告量較大，桃、竹地區明顯減量。另台中與高雄往北部灑廣告的建案也大幅減少。

至於，來人與成交組數方面，8月整體來人量平盤開出，越往郊區受鬼月影響程度越大，像是宜蘭地區透天案平均週來人組數已降至3~5組，大樓案亦僅剩5~15組。反觀大台北地區的熱銷案週來人組數可達60～100組，一般建案多在15～30組左右，人氣較差者則落至5～12組，以蛋白區建案居多。

大台北都會區的平價小坪數建案，銷售依然順利，不單受到自住客青睞，連投資客也現身；尤其是極低首付的建案，還是有人願意花個3％、5％，與未來市場對賭。

至於，近來雨遮不登記、不計價的建案也是市場新寵兒；這類建案若是成交價格跟區域正常行情相當，因為虛坪減少，民眾接受度極高，大多賣得十分紅火。不過，也有部份訛稱雨遮不計價的建案，卻把雨遮價格灌入總價內、或單價變相拉高，則民眾接受度偏低。