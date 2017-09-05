8月CPI年增0.96％ 民生物資漲幅30個月新高

行政院主計總處下午公布8月消費者物價指數（CPI）年增率0.96%，其中食物類漲1.34%，蔬菜因天候影響而漲8.79%，但水果下跌13.73%、蛋類也跌7.35%。（資料照，記者林彥彤攝）

2017-09-05 16:28

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處下午公布8月消費者物價指數（CPI）年增率0.96%，其中食物類漲1.34%，蔬菜因天候影響而漲8.79%，但水果下跌13.73%、蛋類也跌7.35%。不過，行政院穩定物價小組監控的17項重要民生物資，8月平均漲2.19%，為30個月來最大漲幅，以糖漲7.23%最多，為76個月來最大漲幅，豬肉也漲4.96%，漲幅為29個月新高。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，8月CPI較上年同月漲0.96%，主因蔬菜、水產品、乳類及肉類價格上揚，加上燃氣、油料費與醫療費用價格調漲；但水果、蛋類、通訊費及3C消費性電子產品價格較上年為低，抵銷部分漲幅。若扣除蔬果及能源，核心CPI也漲0.96%，整體物價波動仍屬穩定。

若按細項分析，上漲項目以蔥較去年同月漲117.98%最多，芹菜也漲64.41%，番茄漲55.44%，蛤蜊也漲50.17%，郵資也大漲44.28%；至於下跌項目，以香蕉跌54.96%最多，芒果跌42.69%，火龍果跌25.28%。

至於行政院穩定物價小組監控的17項重要民生物資，8月平均較去年同月漲2.19%，為近30個月來最大漲幅，以糖漲7.23%最多，醬油漲5.76%次之，豬肉也上漲4.96%。