後金融風暴時代最強黑馬 資誠調查：臉書、阿里巴巴

2017-07-03 20:49

［記者吳佳蓉／台北報導］後金融風暴時代黑馬！資誠「全球市值百大企業報告」指出，2017年全球前百大企業中，有7家於2009年時甚至還不存在，但靠爆發性成長於8年內騰空竄出，之中又以Facebook 、阿里巴巴為最大黑馬，至今年市值已躍升全球第6大及第12大。

「全球市值百大企業報告」引用Bloomberg數據，以每年3月31日為基準、美元計價，分析各年全球企業市值排名。對比2009年及今年數據，要進入全球市值前百大之列，門檻已大大提升；在2009年，企業市值逾400億美元即可進入百大名單，但到今年，市值要達880億美元才足以躋身，競爭日益激烈。

報告指出，歷經8年產業板塊變化，2009年時的前百大企業，至今僅64家仍成功留在名單之中。以企業母公司所在國家分析，8年間入榜增加的國家包括美國（由42家增至55家）、中國（由9家增至10家），相較英國、德國、法國、日本等傳統強國，入榜家數則皆縮減。

另一方面，今年百大名單中，有7家企業在2009年時甚至還不存在，近年才快速竄起入榜，包括今年排名第6的Facebook、第12名的阿里巴巴、第48名的中國農業銀行、第63名的卡夫亨氏（Kraft Heinz）、第71名的艾伯維（Abbvie）、第71名的Charter通信公司，以及第98名的安華高科技（Broadcom）等，之中以來自美國的「黑馬」企業最多。

若以市值增加金額來看，從2009至今年，成長金額最多的全球市值百大企業為Apple，市值由940億美元大增至7540億美元，8年間激增6600億美元，其次依序則為Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及Facebook。值得一提的是，Amazon市值在8年間由310億美元增至423億美元，成長達12.44倍，為之中成長「幅度」最大的企業。

相較科技產業企業的快速崛起，中國石油（Petrochina）、澳洲必和必拓集團（BHP Billiton）、英國BP、中國石油天然氣集團等原物料產業，雖然仍在百大名單之中，不論市值或排名皆直直落。

舉例來說，從2009年至今年，中國石油市值大減860億美元，名次也由第2名下降為第29名。澳洲必和必拓集團則是市值減少260億美元，名次由第16名下滑至第61名，滑落66位。