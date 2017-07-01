美擬嚴審中資 阿里旗下螞蟻金服被鎖定

2017-07-01 23:31

〔記者楊芙宜／台北報導〕《紐約時報》報導，美國白宮和國會議員正在推動新法律，希望更嚴密審視快速湧入美國的中國資金；阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服收購速匯金（MoneyGram）案，可能成為測試的兩大案例之一。

報導指出，美國華府擔憂，來自中國的資金和併購交易可能被用來協助中國官方擴大技術和軍事能力；相關立法措施一旦通過，將擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）權限，讓該委員會得以國家安全為由 ，阻止涉及美國企業的外國交易。

更重要的是，CFIUS將能重新建構美國科技公司從中國投資人籌募資金的方式。儘管該立法仍須經過國會辯論與審查，美國總統川普團隊中不少貿易與國安官員都表示支持改革審查的方式。

報導指出，貿易專家正密切觀察CFIUS將如何處理兩個進行中的交易，包括阿里巴巴集團旗下螞蟻金服欲以12億美元收購速匯金公司在內。螞蟻金服是電子支付商，經營第三方支付平台「支付寶」。

過去幾年，中國買家在美國大出高價併購企業，有些交易涉及半導體等敏感領域，還有越來越多交易涉及尖端科技業的新創企業。報導指出，美國五角大廈尤其擔憂，中國在人工智慧、機器人等領域大規模投資美國初創企業。

這樣的隱憂讓越來越多白宮官員支持擴大CFIUS權限，而螞蟻金服的收購案將成為這類 交易審查的測試案例。