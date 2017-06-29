展望經濟前景 KPMG調查：國內CEO態度轉趨謹慎

2017-06-29 21:00

［記者吳佳蓉／台北報導］KPMG台灣所（安侯建業）今發布「2017年台灣CEO前瞻大調查」，對未來3年經濟「深具信心」的比重，由去年的72%上升至78%，普遍仍維持樂觀態度；但值得留意的是，具體表態對未來3年經濟景氣「不具信心」的CEO，比重也從去年的2%大幅上升至20％，態度由普遍樂觀轉趨謹慎。

「台灣CEO前瞻大調查」委由富比世（Forbes）進行，針對國內年營業額5億以上的51位CEO進行訪談，背景以科技業、製造業、銀行業及投資管理產業較多。

KPMG台灣所副執行長游萬淵表示，雖然近8成受訪CEO仍對未來發展保持樂觀態度，但比起去年著重向外開拓版圖，今年受訪則多強調回歸核心本業，培養創新能力，靜待外在不確定性消失。

此外，有別於去年僅2%受訪CEO表態對未來經濟不具信心，今年持悲觀態度者，比重躍升為2成，擔憂主因包括台灣內市場過小、產業轉型速度較慢、政府政策變化，尤其是兩岸、勞工、租稅及環保政策，以及產業、人才尚未跟上國際腳步等。

相較去年調查，國內CEO投資首重「轉型」，今年更重視「創新」，94%受訪CEO認為「創新」為未來一年企業投資的主要項目，並相信創新可因此發展出新的獲利模式；投資項目其次為數位資訊安全（92%）、新興科技（87%）與數位基礎建設（70%）。

至於優先投資國家，今年調查結果以亞太各國、德國與澳洲為主，與去年的美國、中國、中歐等地落差頗大。游萬淵表示，近年德國力推工業4.0與智慧製造，且積極與台灣電子業招手，據統計，台灣目前在歐洲的投資，就有4成位於德國。

對於美國未入榜，他坦言，調查是在今年3~4月進行，當時美國總統川普有些政策尚未明朗，例如稅改方向，但現在看來，美國市場仍具有一定吸引力。對比台灣的調查結果，川普貿易保護主義一出招，對美、中、澳洲、日本等國CEO的經濟前景預測，影響力相當劇烈、明顯。

舉例來說，去年看好未來3年景氣的美國CEO，比重僅74%，今年則大幅提升為82%，偏向肯定川普上任後的美國經濟情勢。但中國CEO看好未來景氣的比重，則大幅由去年的86%降為54％，澳洲由92%降為43%，日本也由93%降為21%，明顯轉向觀望。