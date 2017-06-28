大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-06-28 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月28日）開獎的第106000051期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000153期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區嫩江街74號的「大吉利彩券行」開出。

第106000051期大福彩中獎號碼為：「01、12、23、25、28、30、31，特別號09」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共61注獲得，每注可得4000元；肆獎共1411注獲得，每注可得400元；普獎共1萬379注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000153期今彩539中獎號碼為「02、13、34、36、37」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共198注獲得，每注可得2萬元；參獎共6994注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8336注獲得，每注可獲得50元。

第106000153期39樂合彩中獎號碼為「02、13、34、36、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共423注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8123注中獎，每注可得1125元。

第106000153期3星彩中獎號碼為「713」，正彩共21注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000153期4星彩中獎號碼為「5099」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」