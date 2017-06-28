全聯總裁徐重仁7/1退出全聯決策體系 9月底退休

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心總裁徐重仁數月前一句「年輕人太愛花錢」，引發失言風波，全聯福利中心表示，徐重仁因個人生涯規劃，宣布自7月1日起退出全聯決策體系，並於9月底正式退休，7月1日起由全聯執行長謝健南帶領經營團隊。
徐重仁已屆齡70歲，原先設定2016年退休，但受全聯董事長林敏雄積極慰留，考量未來業務銜接順暢，於去年初先聘任謝健南擔任執行長，預先做好承接全聯相關業務的安排。
全聯福利中心徐重仁總裁因個人生涯規劃，宣布自 7/1 起退出全聯經營決策體系，並於 9月底正式退休，7/1起由謝健南執行長帶領經營團隊。 徐總裁已屆齡70歲，原設定2016年退休，但受林董事長積極慰留，而考量未來業務銜接順暢，林董事長於2016年初聘任謝健南先生擔任執行長，預先做好承接全聯相關業務的安排。 全聯福利中心感謝徐總裁的付出，對於徐總裁的退休決定感到惋惜但也尊重，未來全聯福利中心將在這些年奠定的良好基礎上，繼續為全民提供平價、優質的商品與服務，讓顧客持續買進美好生活。
全聯聲明全文如下：
全聯福利中心徐重仁總裁因個人生涯規劃，宣布自 7/1 起退出全聯經營決策體系，並於 9月底正式退休，7/1起由謝健南執行長帶領經營團隊。
徐總裁已屆齡70歲，原設定2016年退休，但受林董事長積極慰留，而考量未來業務銜接順暢，林董事長於2016年初聘任謝健南先生擔任執行長，預先做好承接全聯相關業務的安排。
全聯福利中心感謝徐總裁的付出，對於徐總裁的退休決定感到惋惜但也尊重，未來全聯福利中心將在這些年奠定的良好基礎上，繼續為全民提供平價、優質的商品與服務，讓顧客持續買進美好生活。