全聯總裁徐重仁7/1退出全聯決策體系 9月底退休

2017-06-28 21:28

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心總裁徐重仁數月前一句「年輕人太愛花錢」，引發失言風波，全聯福利中心表示，徐重仁因個人生涯規劃，宣布自7月1日起退出全聯決策體系，並於9月底正式退休，7月1日起由全聯執行長謝健南帶領經營團隊。

徐重仁已屆齡70歲，原先設定2016年退休，但受全聯董事長林敏雄積極慰留，考量未來業務銜接順暢，於去年初先聘任謝健南擔任執行長，預先做好承接全聯相關業務的安排。